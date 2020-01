Utopija ali distopija?

Danes je nov dan

Ruanda – kjer je v ne-tako-daljni zgodovini vihrala državljanska vojna, ki se je zaključila z genocidom – danes velja za afriško zgodbo o uspehu, ki ne zasleduje le ekonomske rasti, temveč se zavezuje tudi k cilju, da postane zelena in nizkoogljična država do 2050.

Te dni se začenja izgradnja zelenega mesta v Kinyinyi, v okolici glavnega mesta Kigali, ki bo nudilo okolju prijazna, trajnostna ter dostopna stanovanja na 620 hektarjih. Ruanda je tako ali tako že ena izmed vodilinih držav v regiji glede ohranjanja okolja: plastične vrečke so prepovedali že leta 2008, te pa so zamenjale vrečke iz bombaža, banan in papirusa. Mesto bo bojda delovalo izključno na obnovljivih virih, električnih vozilih, vključevalo pa bo trajnostno ravnanje z odpadki, urbane gozdove ter mini okolju prijazne tovarne.

Bo utopična Wakanda tako morda kmalu postala resničnost ali pa je zeleno mesto prihodnosti le za odvračanje pogledov od težav, ki jih Ruanda sicer ima? Mi držimo pesti za prvo!

