Damir Črnčec: »Opozicija izvaja nadzor, ki je podoben politični policiji iz starih časov«

IZJAVA DNEVA

"Matej Tonin se je pustil omrežiti in postati nekdo, ki je voden s strani največje opozicijske stranke. Parlamentarni nadzor, ki ga opozicija izvaja skozi Knovs je postal po načinu in obliki delovanja podoben politični policiji iz starih časov. Njen namen je destabilizacija nacionalnovarnostnega sistema, in še dodal, da obstajajo zelo jasni indici o tem, da je prišlo do razkritja tajnih podatkov v eni prejšnji zgodbi, torej v zadevi arbitraža, Vsa ta ravnanja seveda škodijo slovenskim nacionalnim interesom, kakor tudi obveščevalno-varnostnemu sistemu."

(Damir Črnčec, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pred zaslišanjem komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs); via STA)