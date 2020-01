Smrtni dvoboj

Zdelo se je, da je javna razprava o evtanaziji zamrla. A šlo je za zatišje pred viharjem.

Dr. Igor Pribac: „Pravna regulacija evtanazije je iskanje kompromisa med zahtevo, da nihče ne bi bil izpostavljen končanju življenja proti svoji volji, in zahtevo, da ob smrti ne bomo deležni neželenega trpljenja.“

© Caterina Leonardi

Največja predavalnica ljubljanske filozofske fakultete je bila prejšnjo sredo skoraj premajhna za vse, ki so želeli prisostvovati filozofskemu dvoboju o evtanaziji. Soočila sta se dr. Igor Pribac in dr. Borut Ošlaj, profesorja z istega oddelka fakultete z diametralno nasprotnimi stališči do vprašanja pomoči pri končanju življenja.

