Klofuta šolstvu

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo pripravlja dokument o razvoju šolstva, a kaj, ko pri nastanku tega neposredno ne bodo sodelovali strokovnjaki, ki se ukvarjajo s šolstvom

Predvolilna propaganda v toaletnih prostorih gostinskih lokalov bodočega ministra za šolstvo Jerneja Pikala leta 2018

© Borut Krajnc

Skoraj natančno leto dni je, odkar je med slovenskimi starši, babicami in dedki, učenci, učitelji in zaskrbljenimi občani krožila peticija Društva Svet staršev o nujnosti sprememb šolskega sistema in se bliskovito širila po spletu. Kot blisk se je razširila po vsej Sloveniji, z enako hitrostjo so se razširile tudi informacije, da naj bi bil finski šolski sistem napreden in da ponekod v osnovnih šolah ne poznajo domačih nalog. Strokovno popolnoma nedosledna peticija – četudi je postavljala prava vprašanja, so bile predlagane rešitve nespametne – je spodbudila politični odziv. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo se je na začetku lanskega februarja sestal s pobudnico peticije Natašo Šram in ji obljubil, da bo pozive zaskrbljenih uslišal. Napovedal je resen strokovni premislek o prenovi slovenskega šolstva.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.