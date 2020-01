Poslanci, nehajte se sprenevedati

Javno mnenje podpira odpravo dopolnilnega zavarovanja, stranke neenotne

Minister za zdravje Aleš Šabeder

© Borut Krajnc

Velika in pomembna politična vprašanja navadno razcepijo slovensko družbo. Za že 16 let trajajoče odpravljanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa to ne velja. Pri tem so volivci že precej poenoteni, veliko bolj kot denimo politične stranke. Agencija Ninamedia je prejšnji teden opravila telefonsko anketo in v njej 700 anketirancev vprašala, ali podpirajo vladni predlog, da se dopolnilno zavarovanje prenese nazaj na javno zdravstveno blagajno. Kar 66,2 odstotka jih je odgovorilo, da predlog podpirajo, le 16,4 odstotka pa se z zamislijo ni strinjalo.

Sodeč po izidih ankete predlog najbolj goreče podpirajo podporniki LMŠ, kar bi recimo lahko pričakovali. Kar 80 odstotkov simpatizerjev LMŠ se z vladnim predlogom strinja. A skupaj z njimi predlog podpirajo tudi simpatizerji tistih strank, ki v parlamentu predlogu najodločneje nasprotujejo. Poleg SDS je to predvsem stranka NSi, ki recimo v zadnjih letih zagovarja razbitje javne zdravstvene zavarovalnice in krepitev zasebnega zdravstvenega zavarovanja, ne pa odprave tega.

V NSi in SDS so v tem primeru stik z volivci nedvomno izgubili. Recimo: le 36,9 odstotka tistih, ki jim je blizu stranka SDS, prenosu dopolnilnega zavarovanja na ZZZS nasprotuje, med volivci NSi pa je takšnih zgolj 9,3 odstotka. Ravno tako se je v precej nenavadnem položaju znašla stranka Desus. Čeprav bi reforma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še najbolj koristila (najrevnejšim) upokojencem, so v tej stranki z različnimi manevri v zadnjih letih zamisel rušili – in to počnejo tudi tokrat. Zdaj pravijo, da želijo počakati na bolj »celosten predlog«, dejansko pa le 15 odstotkov njihovih simpatizerjev nasprotuje reformi.

Zakaj v Desusu delujejo proti svojim podpornikom? Morda zaradi razlogov, ki jih je pred leti navedla nekdanja predsednica Zveze društev upokojencev Mateja Kožuh Novak, češ da je društvo od Vzajemne dobivalo sponzorske ponudbe pod pogojem, da neha kritizirati dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Odprava dopolnilnega zavarovanja oziroma prenos na javno zdravstveno zavarovalnico, o katerem bodo poslanci predvidoma glasovali prihodnji teden, bo eden boljših lakmusovih papirjev sprenevedanja. Tokrat, po 17 letih odpravljanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je celotna paleta izgovorov znana. Če SD nazadnje glasov ne bo uspelo zagotoviti, češ da bi predlog moral biti bolj solidaren, bomo vedeli, da je pri tem šlo le za manever. Tudi če v SMC glasov ne bodo primaknili, češ da predlog ni usklajen s katerim od ministrov, bo jasno, zakaj so tik pred koncem klecnili.

Pomembnosti trenutka se zavedajo v širši civilni družbi. Vse sindikalne centrale so se ta teden poenotile in napisale javno pismo, v katerem so poudarile, da se ne glede na njihove pripombe zavzemajo »za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja« in da bi »odlašanje te odločitve na kasnejšo celovito zdravstveno reformo pomenilo prelaganje tega ukrepa v nedoločljivo prihodnost«. Tudi to pismo je mogoče razumeti kot sporočilo politikom: Nehajte se sprenevedati!