Župnikov poziv vernikom k državljanski nepokorščini

Spoštuj očeta in mater. In gnile zakone.

Zbrani pred grahovsko cerkvijo med postavitvijo spominske plošče domobrancem

© Uroš Abram

»Na tem kraju so leta gospodovega 1943 posadko domobrancev slovenske narodne vojske s topovi in ognjem pobili komunisti, bratje po rodu, tujci po misli,« piše na domobranskem spomeniku v Grahovem pri Cerknici. Šlo je za domobransko postojanko v župnišču in cerkvi, kjer je v zvoniku stal mitraljez. Kolosalni spomenik je leta 2015 postavila Nova Slovenska zaveza. Že tedaj je v tamkajšnji cerkvi maševal župnik Aleksander Osojnik, ki to počne še danes. Je brat po rodu, a očitno »tujec« po misli.

Osojnik je te dni spisal kolumno, ki so jo objavili spletni mediji v lasti SDS, a jo potem hitro umaknili izpred oči javnosti. Zakaj? Župnik je v javnem pismu za začetek z gnilimi ozmerjal nekatere sedanje in nekdanje politike, premiera Marjana Šarca, predsednika republike Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika Milana Kučana itn. A hec in folklora zagovornikov brezmejne svobode govora se tu končata.

»Zato pozivam vse dobronamerne Slovence in Slovenke, da ignorirajo to državo, ne plačujejo davkov in ne spoštujejo njenih gnilih zakonov. Kot župnik sodelujem z mnogimi obrtniki, privatniki, delavci in posamezniki. V vseh primerih, ko ni bilo nujno, smo se dogovorili za plačilo brez uradnega računa in posledično brez davka gnili državi.« Tudi to je zapisal Osojnik. Eno je pozivanje k neplačevanju davkov, iz katerih se financirajo številne javne storitve, ki bi bile, če bi jih privatizirali, bistveno manj dostopne, »dodana vrednost« župnikovega poziva pa je v splošnem pozivu k nespoštovanju zakonov.

Vrh katoliške cerkve in tudi salezijanski red, ki mu Osojnik pripada, sta se na njegovo javno pismo odzvala hitro in se od njega distancirala. »V omenjenem članku je izrekel pavšalne in žaljive trditve do nekaterih državnih voditeljev in javnih oseb. Prav tako menimo, da je pri tem uporabil nesprejemljiv in žaljiv jezik, ki ga obžalujemo in se od njega javno distanciramo. Verniki, člani Cerkve, smo zavzeti državljani naše države, na katero smo ponosni in zanjo hvaležni. Po najboljših močeh se trudimo spoštovati državne ustanove in pravične zakone, ki omogočajo skupno življenje v državi. In za to se bomo še naprej trudili,« med drugim v odzivu pravijo v Nadškofiji Ljubljana in v Salezijanskem inšpektoratu.

Zgolj z očmi pa so zavili številni vaščani v Grahovem in okolici, ko smo jih povprašali, kaj menijo o svojem župniku. Glede na pretekle izkušnje jih je Osojnikov poziv k državljanski nepokorščini sicer res nekoliko presenetil, tako zelo pa spet ne …