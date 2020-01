»Vožnje z neznanci so čas za intimnosti, hrepenenja«

IZJAVA DNEVA

"Občutek nekakšne miniaturne skupnosti, ki nastane na prevozih, ni zgolj prostorsko, temveč tudi časovno zaznamovan. Gre za vmesni čas potovanja, tranzicije, za liminalnost, ki se lahko zdi kot prazen čas, v katerem sta pomembni le točki A in B, izhodišče in cilj, v bistvu pa je ravno to čas za frustracije, zadrege, intimnosti, osamljenosti, hrepenenja."

(Antropologinja, pesnica, pisateljica Ana Svetel, ki je v kratkoproznem prvencu Dobra družba popisala zgodbe ljudi, ki jim je skupno to, da vsi uporabljajo spletno platformo za prevoze Prevoz.org; via MMC RTV SLO)

