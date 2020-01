Večni poraženci

zulubo / pixabay

V svetovnem gospodarstvu ponovno uporabijo le 8,6 % mineralov, biomas, fosilnih goriv in kovin, kar je celo manj kot pred dvema letoma. Sočasno se je tudi globalna poraba povečala za 8 %, pri čemer bogate "razvite" države porabijo 10-krat več virov na osebo kot pa države "v razvoju". Povprečen Britanec je letos do 12. januarja v okolje oddal več ogljika, kot ga bodo prebivalci sedmih afriških držav do konca leta.

Raziskave že kažejo, da je razlika v BDP med bogatimi in revnejšimi državami za 25 % višja zaradi posledic podnebnih sprememb. Gospodarstva mnogih revnejših držav so v zadnjih 50 letih hitro rasla, vendar pogosto z velikimi socialnimi in okoljskimi stroški ter v korist globalnega Severa, kar se z nadaljnjo ekstrakcijo surovin nadaljuje.

Zaradi posledic globalnega segrevanja bodo še naprej najbolj trpeli prebivalci revnih držav. Odbor Združenih narodov za človekove pravice je sicer nedavno prepovedal vračanje okoljskih beguncev, če bo to držalo ali ne, pa bomo še videli.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.