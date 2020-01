»V prihodnje ne sodelujemo več pri nobeni komemoraciji leve ali desne opcije«

IZJAVA DNEVA

"O politiki je vse povedal že Ivan Cankar in k temu nimam kaj dodati. Takrat, ko smo še igrali na predvolilnih shodih strank, je bilo čutiti le predvolilni boj za oblast, vse je bilo precej strpno, spoštljivo do nasprotij, bil je pošten boj za oblast. Kar danes spremljamo, pa ni podobno politiki, in odločili smo se, da v prihodnje kot bend ne sodelujemo pri nobeni komemoraciji leve ali desne opcije."

(Vlado Poredoš, pevec skupine Orlek, v intervjuju za Večer)