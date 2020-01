Sonja Lokar: »Sem komunistka«

IZJAVA DNEVA

"Kapitalizem ni najboljši izmed vseh možnih svetov. In da je socializem možen. Ne takšen, kot smo ga že imeli, niti slučajno ne takšen, kot so ga imeli v Sovjetski zvezi. Socializem, v katerem bi lahko ljudje živeli kot svobodni posamezniki in hkrati družbeno odgovorna bitja. Takšen socializem potrebujemo. Svet bo šel v to smer, ali pa nas bo vzel vrag. V tem smislu sem komunistka. Drugače sem socialdemokratka."

(Sonja Lokar, političarka, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)