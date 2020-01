Deset najvznemirljivejših naslovov leta 2020

Avtorice in avtorji angleško govorečega sveta, ki bodo letos izdali težko pričakovane prvence

Pri Observerju so že sedmo leto pripravili seznam desetih avtorjev in njihovih del, ki veljajo za najvznemirljivejša pisateljska imena leta 2020. Pred leti so se na njihovem seznamu med drugim znašle tudi Sally Rooney (Pogovori s prijatelji), Jessie Burton (Miniaturistka) in Gail Honeyman (Eleanor Oliphant je povsem v redu), ki so danes literarne zvezde. Čigave knjige pa pričakujemo letos?

Paul Mendez: Rainbow Milk

37-letni Paul Mendez je kot najstnik živel v nekdanjem industrijskem predelu Anglije in bil pripadnik Jehovovih prič, a je bil pri sedemnajstih izločen iz skupnosti, preselil se je v London in se pričel tam ukvarjati s prostitucijo. Podobno zgodbo ima protagonist njegovega romana Jesse, vendar Mendez pravi, da ne gre za čisto avtobiografijo. »V knjigi so sicer stvari, ki so se mi zgodile, toda detajli so drugačni.«

Abi Daré: The Girl With The Louding Voice

Glavna junakinja knjige 38-letne v Nigeriji rojene Abi Daré, ki se je med študijem preselila v Veliko Britanijo, je 14-letno podeželsko dekle Adunni, ki si želi izobrazbe, vendar postane služkinja v Lagosu v Nigeriji, ob tem pa jo preganja še izginotje njene predhodnice.

Deepa Anappara: Djinn Patrol on the Purple Line

Deepa Anappara je v Indiji dvanajst let delala kot novinarka – večinoma je pokrivala teme, kot so vpliv revščine in nasilja, povezanega z vero, na odraščanje otrok. Od leta 2008 živi v Veliki Britaniji, kjer je pričela delati na svojem romanu, zgodbi o devetletnem dečku, ki si želi postati detektiv in začne raziskovati, zakaj iz njegovega okraja izginjajo otroci. Pravice za knjigo so bile vnaprej prodane v dvajset držav, hvalita pa jo tudi Anne Enright in Ian McEwan.

Elaine Feeney: As You Were

Irka Elaine Feeney ima za seboj tri izdane pesniške zbirke, As You Were pa je njen prvi roman. Odvije se v enem tednu, postavljen pa je v fiktivno bolnišnico, okolje, ki ponuja material za tako komične kot tragične zaplete. »Raziskovala sem tovarištvo med ljudmi, ki se v normalnih okoliščinah ne bi znašli na istem mestu,« pravi avtorica.

Beth Morrey: Saving Missy

Roman o skupnosti, osamljenosti in nepričakovanih prijateljstvih, ki spada v skupino tako imenovane »empatične literature« (vanjo npr. štejemo tudi že omenjen roman Eleanor Oliphant je povsem v redu), ki v svetu političnega kaosa, ekonomske nestabilnosti in odtujenosti opeva medčloveške vezi, vsakdanja herojska dejanja in ljubezen.

Douglas Stuart: Shuggie Bain

Douglas Stuart je zadnjih dvajset let preživel kot modni oblikovalec v New Yorku – delal je s Calvinom Kleinom, Ralphom Laurenom in Gapom. Zdaj je napisal svoj prvi roman o čudaškem Hughu »Shuggieju« Bainu in njegovi karizmatični materi Agnes, ki želita zaščititi drug drugega.

Jessica Moor: Keeper

27-letna Londončanka Jessica Moor, ki živi in dela v Berlinu, bo letos izdala napet triler o dogajanju v varni hiši za ženske, kjer je nekaj časa delala tudi sama.

Stephanie Scott: What's Left of Me Is Yours

Rojena v Singapurju, kjer je tudi preživela mladost, se je Stephanie Scott preselila v Veliko Britanijo, da bi študirala angleščino. Njen prvenec, tragična in nenavadna ljubezenska zgodba, raziskuje temačni svet japonskih »saboterjev porok«, najetih zapeljivcev, ki omrežijo enega od partnerjev in tako pospešijo razpad zakona.

Naoise Dolan: Exciting Times

27-letna Irka Naoise Dolan se podpisuje pod Exciting Times, pripoved o ljubezenskem trikotniku, ki se dotika tudi vprašanj rase, kolonializma, denarja, jezika ter se sprašuje o ženski seksualnosti.

Louise Hare: This Lovely City

Mlad jamajški glasbenik Lawrie v povojnem obdobju, štiridesetih letih prejšnjega stoletja, pripotuje v London in se zaljubi v dekle mešane rase Evie, svojo novo sosedo. Tudi 39-letna Louise Hare, avtorica romana, je mešane rase, pol Nigerijka, pol Britanka, v romanu pa je raziskovala razisem in predsodke povojnega časa.