Zasebnost vs. ??

Medtem ko se v EU šušlja o možni 5-letni prepovedi uporabe tehnologije za prepoznavanje obrazov v javnih prostorih, policija v Londonu širi uporabo "pametnih" kamer. Nov sistem digitalnega nadzora se uvaja navkljub problemom z nenatančnostjo, zasebnostjo in pristranskostjo. Neodvisna raziskava v Londonu je pokazala, da je bilo 81 % "prepoznanih" obrazev lažno pozitivnih, v treh letih preizkušanja tehnologije pa je s pomočjo njene uporabe do aretacij prišlo samo osemkrat. Evropski pomisleki izhajajo iz argumentov, da tehnologija še ni pripravljena za uporabo, tako zaradi nerešenih etičnih in pravnih vprašanj kot tudi nizke stopnje uspešnosti.

Ameriška raziskava poroča, da so del problema policisti sami, saj manipulirajo s slikami, da bi te dosegle standarde sistema. Na drugi strani ima Microsoft "pravilo", da tehnologije ne prodaja v namen nadzora imigrantov. So to res najboljši akterji za ustvarjanje pravil in prakse glede uporabe tehnologije prepoznave obrazov?

