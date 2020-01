Milan Kučan: »Za nobeno državo ni dobro, kadar pride do odstopa predsednika vlade«

IZJAVA DNEVA

"Za nobeno državo ni dobro, kadar pride do vladne krize in do odstopa predsednika vlade ter posledično odstopa vlade. Kajti to zmeraj pomeni negotovo situacijo, v kateri se ne da reševati ključnih vprašanj, pred katerimi sta družba in država. Predsednik vlade je povedal, da s trinajstimi poslanci in s to koalicijo pač ne more uresničiti pričakovanj ljudi. Zato odstopa. Mislim pa, da je to njegovo izjavo treba spoštovati."

(Nekdanji predsednik republike Milan Kučan za Večer o nedavnem odstopu premierja Marjana Šarca)