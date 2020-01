Nekdanji poslanec SMC: »V SMC so člani, ki bi radi v koalicijo z Janševo SDS«

"V zadnjem času se nekateri ne morejo premagati, da se ne bi oglašali preko Twitterja, zmerjali predsednika vlade v odhodu in navijali za poroko z Janezom Janšo. Vemo pa, da so v njej tudi člani, ki tej morebitni koaliciji nasprotujejo," je zapisal član SMC Dragan Matić, ki pravi, da bo končna odločitev SMC usodna za državo.

Bo predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek uslišal želje predsednika SDS Janeza Janše in začrtal usodo slovenske države?

Član SMC Dragan Matić je na Facebooku objavil svoje razmišljanje o trenutni politični krizi v Sloveniji, ko še zdaj ni jasno, ali bomo imeli predčasne volitve, ali pa bo predsedniku SDS Janezu Janši uspelo sestaviti novo vlado. O tem bomo več in podrobneje pisali tudi v jutrišnji Mladini. Matić je doktor zgodovinskih znanosti, v preteklosti je vodil Arhiv republike Slovenije ter bil poslanec SMC v Državnem zboru, član izvršnega odbora stranke in tudi predsednik parlamentarnega odbora za kulturo. Trenutno opravlja funkcijo vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja na inšpektoratu za okolje in prostor. Njegov insajderski pogled, ki ga je včeraj na družabnem omrežju delil z javnostjo, pa razkriva to, o čemer se sprašujejo številni državljani in državljanke: Ali bo (tudi) SMC šla v koalicijo z Janševo SDS?

"O smiselnosti desno-sredinske koalicije, v kateri naj bi dosegli boljše rezultate, kot jih je dosedanja vlada, so dvomi več kot upravičeni. Ne želim naštevati vseh primerov, ko je Janez Janša v maniri žlahtnega kanibala kuril svoje koalicijske partnerje. Kdor je dovolj star in ima dober spomin, se bo tega še predobro spomnil," je zapisal Matić in člane svoje stranke opozoril, da v primeru sodelovanja s stranko SDS ni enostavnega povratka, saj to pomeni , da bi šla Slovenija po poti držav, kjer manko demokracije spravlja v obup ne le Evropsko unijo, pač pa tudi konzervativno Evropsko ljudsko stranko.

Njegov zapis v celoti objavljamo spodaj.

Dragan Matić, član SMC in nekdanji poslanec v Državnem zboru

Zapis Dragana Matića

Tole je zapis navadnega državljana, ki je sicer član stranke SMC, ni pa noben strankarski funkcionar. Niti nima nobenega vpogleda v to, kaj se po padcu vlade dogovarjajo prvaki političnih strank. Vse, kar vem, ve vsakdo, ki spremlja medije.

Špekulacije, vezane na vprašanje, ali so na vidiku nove volitve ali pa bomo dobili novo koalicijo, ki bi bila nujno pod dominacijo Janeza Janše, namenjajo pomembno vlogo SMC. Vse skupaj sloni na tem, kako se bo odločila ta stranka, brez katere že zaradi matematičnih zakonitosti koalicije ne more biti.

Vemo, da so v SMC člani, ki bi radi v koalicijo z SDS. V zadnjem času se nekateri ne morejo premagati, da se ne bi oglašali preko Twitterja, zmerjali predsednika vlade v odhodu in navijali za poroko z Janezom Janšo. Vemo pa, da so v njej tudi člani, ki tej morebitni koaliciji nasprotujejo. Koliko je katerih v poslanski skupini in koliko med članstvom ni povsem jasno. Res je, da ima predsednik stranke Počivalšek v tem odločanju pomembno vlogo. Vendar imajo odločilno vlogo organi stranke, ki bodo, kot je videti, v kratkem sprejeli usodne odločitve. Usodne za državo in usodne za SMC.

In kaj imamo na mizi?

Najprej je tu ponudba Marjana Šarca za sodelovanje na volitvah. Nihče ne ve, kaj naj bi to točno pomenilo. Če gospod Šarec misli s to ponudbo resno, bi mu svetoval, naj pohiti s kakšnim konkretnim pisnim osnutkom in čim prej pozove k resnim pogajanjem. Ta bi morala steči čim prej. Kajti, roko na srce, Zdravko Počivalšek ima (ne glede na to, kam se intimno nagiba) utemeljene vzroke zato, da dvomi v iskrenost ponudbe. Na lanskoletnih evropskih volitvah smo bili priča izmuzljivemu dogovarjanju, ki na koncu ni prineslo usklajenega nastopa treh liberalnih strank, pač pa je vse propadlo zaradi soliranja LMŠ. Zato so pomisleki, da ponudba ni resna in da gre zgolj za manever, s katerim se želi preprečiti nastanek desno-sredinske koalicije, na mestu. Da bi pokazal, da tokrat temu ni tako in da si res želi povezovanja, bi se gospod Šarec moral izkazati z veliko bolj energičnim pristopom. Pristopom, ki bi imel za cilj čim prejšnji podpis dogovora in javno oznanitev sklenitve sporazuma o sodelovanju LMŠ/SMC.

O smiselnosti desno-sredinske koalicije, v kateri naj bi dosegli boljše rezultate, kot jih je dosedanja vlada, pa so dvomi več kot upravičeni. Ne želim naštevati vseh primerov, ko je Janez Janša v maniri žlahtnega kanibala kuril svoje koalicijske partnerje. Kdor je dovolj star in ima dober spomin, se bo tega še predobro spomnil. Vprašanje je, na kakšni osnovi bi se taka »projektna« koalicija sporazumela? Potem ko je SMC branila javno zdravstvo ves prejšnji mandat, naj bi zdaj našla skupen jezik s koncepti privatizacije in voucherskega sistema zdravstvenega zavarovanja? Je stranki SMC, ki je v slovenski prostor prinesla normalizacijo, konec izrednih gospodarsko-socialnih razmer ter prenehanje ideološkega boja, res namenjena vloga mlajšega brata v koaliciji z orbanovsko-salvinijevskimi političnimi liki? Do zdaj je bila SMC garant za ohranitev življenja, kot smo ga poznali od osamosvojitve do zdaj. Garant za ohranitev družbe brez pavperizacije, brez drastičnega razslojevanja, s solidnim javnim servisom in dovolj priložnosti za gospodarsko uspešnost in iniciative. Družbe, ki je skrbela za to, da je vsak dobil pošteno priložnost. In zlasti družbe, kjer se ohranjajo demokratične vrednote, ki temelji na antifašizmu in kjer nas ne zanaša po poteh Madžarske in Poljske. Po poteh držav, kjer manko demokracije spravlja v obup ne le Evropsko unijo pač pa tudi konzervativno Evropsko ljudsko stranko. Po poteh, s katerih ni lahkega in enostavnega povratka. Vendar – to so zgledi, ki jih občudujejo potencialni koalicijski partnerji SMC.

Če bo SMC ohranila svojo dušo, je odvisno od njenega vodstva – predsednika in organov stranke. Odvisno pa je tudi od potez Marjana Šarca in hitrosti, s katerimi jih bo vlekel.