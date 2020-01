Črna gora, svoboda govora in lažne novice

Al Jazeera Balkans

V Črni gori so decembra sprejeli Zakon o svobodi veroizpovedi. Zakon vsem vernikom jamči enake pravice, Srbsko pravoslavno cerkev pa je razjezilo določilo zakona, da morajo verske skupnosti državi vrniti nepremičnine, ki so bile zgrajene z državnim denarjem. Največja verska skupnost v državi se je nemudoma vmešala v politiko in mobilizirala podpornike, da bi zaščitila svoje interese in bogastvo.

Da bi na ulice spravili čim več ljudi, streljajo z vsemi topovi, v tem pa jih podpira tako srbska opozicija kakor tudi oblast. Črnogorci verjamejo, da je njihova država žrtev organizirane srbske spletne kampanje, temelječe na lažnih novicah. Zaradi tega so za 72 ur priprli novinarko, ki je z lažnim poročanjem prispevala k paniki. Čeprav se poteza sprva zdi smiselna, pa je več kot očitno, da to družbo pripelje na spolzek teren potencialne represije: hitro je lahko za lažno novico označeno vsako nepriljubljeno mnenje, v priporu pa končaš že zato, ker si na Facebooku nekaj zabrusil šefu policije.

