Reforma, zaradi katere politiki padajo

Poskus ukinitve dopolnilnega zavarovanja se zaradi močnih interesnih vplivov že zdi misija nemogoče

Ministru Bertonclju ne bi bilo treba odstopiti: poslanci so tako ali tako zavrnili predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in to z izidom 51 : 32.

© Borut Krajnc

V petek, 24. januarja, na dan, ko je Marjan Šarec sprejel odločitev o umiku s funkcije predsednika vlade, je v njegov kabinet prišlo pismo s finančnega ministrstva. Pod malce nenavadni dopis, ki je že izkazoval porušeno zaupanje med premierom in njegovim finančnim ministrom, so se poleg Andreja Bertonclja v protestni maniri podpisali vsi državni sekretarji. Zapisali so, da ministrstvo za finance nasprotuje uzakonitvi t. i. bianco menice, določbe v noveli zakona o zdravstvenem zavarovanju, v skladu s katero bi morebitno pomanjkanje denarja v javni zdravstveni blagajni moral pokriti državni proračun.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.