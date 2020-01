PANIKA!

Vse o vladni krizi v novi številki Mladine, ki je izšla danes

Bo Slovenija dobila skrajno desno vlado?

Kako je na padec vlade vplivalo 58 lobističnih obiskov pri poslancih in na ministrstvu za finance v zadnjem mesecu?

O možnih scenarijih in dogajanju v političnih strankah pišeta Grega Repovž in Borut Mekina.

Intervju: Marjan Šarec, predsednik vlade v odstopu. »Jastoge smo dali na mizo, pojedli jih pa bodo drugi.«

Intervju: Dejan Židan, predsednik Državnega zbora in predsednik SD. »Naši dosežki bodo kot zrelo jabolko padli v roke drugi politični opciji.«

Intervju: Luka Mesec, koordinator stranke Levica. »Nasproti nam je stala stara politika, ki ji je bilo figo mar za dogovore.«

Politični komentar padca vlade in nastajanja nove koalicije piše dr. Vlado Miheljak, o tem, kako bo padec vlade in oblikovanje nove vlade vplivalo na slovensko ekonomijo pa piše dr. Bogomir Kovač.

Naslovnico je ustvaril Prešernov nagrajenec in Mladinin hišni karikaturist Tomaž Lavrič.

