Pot v skrajno desno Slovenijo

Se zaradi preračunljivosti politikov Slovenija res utegne pridružiti evropskim državam, v katerih vlada skrajno desna politika?

Kam je odšla etika: Miro Cerar in Zdravko Počivalšek, dva ministra iz stranke SMC

© Borut Krajnc

Evropski parlament je sredi januarja podprl resolucijo, v kateri so evroposlanci poudarili, da se stanje vladavine prava na Madžarskem in Poljskem slabša. Za resolucijo je glasovala večina članov Evropske ljudske stranke (ELS), ki ji za zdaj še pripada madžarski premier in predsednik stranke Fidesz Viktor Orbán. Od slovenskih članov ELS je za glasovala tudi evroposlanka Ljudmila Novak iz NSi, evroposlanca Romana Tomc in Milan Zver iz vrst SDS sta bila seveda proti, Franc Bogovič iz SLS pa se je vzdržal. V svojem pisnem pojasnilu je bila Ljudmila Novak zelo jasna. »Skregano z zdravim razumom je, da tisti, ki kršijo človekove pravice, govorijo o vrednotah krščanske demokracije. Resolucijo sem podprla, ker se strinjam, da se v EU vzpostavijo mehanizmi za nadzor delovanja pravne države v državah članicah EU. Očitno namreč je, da se v nekaterih državah članicah EU dogajajo kršitve človekovih pravic, kjer se dokazano nedopustno posega v neodvisnost delovanja sodstva in medijev.« Skrajno desne stranke so danes problem Evrope in tudi evropskih konservativcev.

