Rasizem

Izbrisana temnopolta aktivistka

Tvit Vanesse Nakate

© Twitter

Ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP) je s fotografije dobesedno izrezala ugandsko temnopolto podnebno aktivistko Vanesso Nakate – tako so objavljeno fotografijo krasile zgolj belopolte aktivistke, med katerimi je bila tudi Švedinja Greta Thunberg. Pozneje se je AP za to »napako« opravičila.

Vanessa Nakate je bila povabljena na mladinski znanstveni dogodek o podnebju v Davosu, kjer se je udeležila tiskovne konference skupaj z aktivistkami Greto Thunberg, Isabelle Axelsson, Luiso Neubauer in Loukino Tille. Zaradi »popravljene« fotografije se je šokirano odzvala: bilo je prvič v njenem življenju, da je razumela definicijo besede rasizem. Tiskovno agencijo Associated Press je na Twitterju vprašala: »Zakaj ste me odstranili s fotografije? Bila sem del skupine!« AP je namreč ni le odstranila s fotografije, temveč tudi ni povzela njene izjave na konferenci. »Niste le izbrisali fotografije. Izbrisali ste celino. A jaz sem močnejša kot kadar koli,« je pozneje na Twitterju zapisala Vanessa.

Dodala je tudi, da ne gre za vprašanje postavitve na fotografiji, saj je v skupini (če gledamo z očmi fotografa) stala na skrajni levi. Razumljivo jo je zmotilo, ko so ji nekateri naknadno »svetovali«, da bi se morala pač postaviti na sredino. Odgovorila jim je z retoričnim vprašanjem: »Mora afriška aktivistka res stati v sredini samo zaradi strahu pred tem, da bi jo izrezali?«

»Obžalujemo, da smo zjutraj objavili fotografijo, s katere je izrezana ugandska podnebna aktivistka Vanessa Nakate, edina temnopolta oseba na fotografiji. Smo novinarska organizacija in vemo, da je zelo pomembno točno predstavljati svet, o katerem poročamo,« je še isti dan, 24. januarja, dejala izvršna urednica tiskovne agencije AP Sally Buzbee in se tako za incident opravičila. Dodala je, da AP svoje novinarje uri, »naj bodo občutljivi glede vprašanj vključenosti in izključenosti«. »Imeli smo interni pogovor z našimi novinarji, iz te napačne presoje pa se bomo učili,« je poudarila Sally Buzbee, ki pa bi morala biti kot izkušena novinarka o tako občutljivih stvareh, kot je rasizem, bolje poučena. V eminentni medijski hiši, kot je Associated Press, do tovrstnih spodrsljajev ne bi smelo prihajati, kaj šele da bi morala tiskovna agencija, ki jo povzemajo vsi referenčni svetovni mediji, svoje novinarje leta 2020 o tej problematiki posebej poučevati.

Nad rasističnim incidentom je bila zgrožena tudi švedska podnebna aktivistka in ena od prisotnih na fotografiji Greta Thunberg, ki je zadevo označila za »povsem nesprejemljivo«.

Rasizem je danes za odprto družbo ponovno resna grožnja, več kot očitno pa je prisoten tudi v medijih. V zadnjem času največ očitkov glede tega leti na britansko časopisje, ki pogosto rasistično obravnava Meghan Markle, soprogo princa Harryja, ki ni tipična belopolta evropska princesa. Pri angleški viziji kraljeve družine ima namreč rasa še danes pomembno vlogo. Že to je seveda nesprejemljivo, še slabše pa je, ko rasistične težnje podprejo tudi mediji, ki naj bi bili glas razuma.