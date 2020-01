»Ma, kakšni begunci, beguncev ni!«

Še en dokaz, da skušajo vlado sestaviti nestrpneži

Branko Grims med današnjim posvetom

© RTVSLO

V državnem zboru na zahtevo SDS poteka skupna nujna seja odborov za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter zdravstvo. Razlog? Zagotavljanje varnosti pred boleznimi, ki jih prinašalo »ilegalni migranti«.

V stranki, ki sedaj poskuša sestaviti vlado, so stališča do beguncev jasna in tudi pravi namen te seje ni v bojazni za zdravje slovenskih državljanov zaradi domnevno »okuženih« beguncev, pač pa bolj kot ne izgovor za dodatno širjenje strahu pred begunci. In nabiranje političnih točk. To jasno izhaja iz razprave, ki jo morda še najbolje povzame naslednja izjava poslanca SDS Branka Grimsa: »Ma kakšni begunci, beguncev ni! Begunec si v prvi varni državi oziroma v delu države, če je del države preverjeno varen. Vse, ko greš od tam naprej, pa nisi več begunec, po tisti pravi, prvotni definiciji, kaj begunec v resnici je. In begunec si samo, če rešuješ svoje življenje oziroma osebno integriteto pred hudo nevarnostjo, ne pa če greš iz takih ali drugačnih razlogov islamizirat Evropo.«

»Ma, kakšni begunci, beguncev ni! Begunec si v prvi varni državi oziroma v delu države, če je del države preverjeno varen. Vse, ko greš od tam naprej, pa nisi več begunec, po tisti pravi, prvotni definiciji, kaj begunec v resnici je. In begunec si samo, če rešuješ svoje življenje oziroma osebno integriteto pred hudo nevarnostjo, ne pa če greš iz takih ali drugačnih razlogov islamizirat Evropo.«



Branko Grims, SDS

To je retorika stranke, ki naj bi prevzela vlado? Kako je drugačna od retorike vlade madžarskega premiera Viktorja Orbana? Ali pa od retorike Lige Mattea Salvinija, ki se pospešeno pripravlja na čistokrven prevzem oblasti v Italiji?