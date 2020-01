Najstarejša še živeča narodna herojinja dopolnila 100 let

Partizanka Adreana Družina - Olga je v domu starejših v Logatcu dopolnila častitljivo starost

Gospo narodno herojinjo Adreano Družina smo pred kratkim obiskali tudi Mladinini novinarji. Med fotografiranjem našega fotografa je tako junaško stisnila pest.

© Uroš Abram

Andreana Družina - Olga je bila 21. julija 1953 proglašena za narodno herojinjo Jugoslavije. Kot aktivistka Osvobodilne fronte (OF) je leta 1942 odšla v partizane, v Dolomitski odred, nato pa se je kot borka bojevala v Šercerjevi brigadi, 15. Diviziji in VII. korpusu. "V bitkah je bila petkrat težko ranjena, vendar se je vedno vračala v bojne enote in se z njimi bojevala na področju vse Slovenije. Bila je ena najhrabrejših žensk v NOB. Je edina še živeča narodna herojinja na območju nekdanje Jugoslavije," so o Andreani Družina zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Ta mesec je Olga Šercerjeva, kot so jo poznali v ilegali, praznovala 100. rojstni dan, zato jo je v domu starejših v Logatcu ta teden obiskala delegacija ZZB NOB Slovenije, na čelu s predsednikom Marijanom Križmanom, in ji voščila vse dobro.

Andreana Družina se je krojaču Gabrijelu Družini in Rozaliji Racman iz Gročane rodila 6. januarja 1920 v Zabrežcu na hišni št. 18, pri Brćinovih. Do 3. razreda osnovne šole se je šolala v Borštu; oče se je leta 1929 zaradi protifašistične dejavnosti moral preseliti v Jugoslavijo. Takoj po njegovem odhodu so italijanske fašistične oblasti aretirale Andreanino mamo Rozalijo in jo zaprle v tržaški zapor. Ko so jo naposled le izpustili, se je s štirimi otroki pridružila možu v Ljubljani, kjer je Andreana končala osnovno šolo, nato pa obiskovala meščansko in poklicno šolo. Pot jih je nato, leta 1936, ponesla v Sušak, zatem pa še v Zagreb. Andreana se je pri očetu izučila za šiviljo, v njegovi krojačnici so se sestajali komunisti, za katere je stražila, ko so sestankovali, in prenašala pošto. Pristopila je k mladinski skupini komunistov, s katerimi je raznašala protiustaške letake.