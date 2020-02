Samoregulacija

Piqsels

Microsoft, IBM in ostali tehnološki giganti so se prejšnji teden v Davosu zavzeli za regulacijo tehnologije prepoznavanja obrazov. Čeprav se morda njihova pozicija sprva zdi presenetljiva, mogoče celo v nasprotju z interesi industrije, se korporacije s takšno regulacijo borijo proti prepovedi tehnologije in širšim spremembam lastnega poslovnega modela.

Tehnologija za prepoznavanje obrazov je le vrh ledene gore tehnologij za identifikacijo, ki vse bolj neizogibno sestavljajo družbo nadzora. V njenem centru so zbiranje, analiza in trgovanje z osebnimi podatki, ki bi jih za potrebe zaščite zasebnosti podatkov dejansko morali regulirati. Tehnološka podjetja hočejo na vsak način preprečiti prav zakonsko ureditev in zaščito osebnih podatkov, zato želijo sodelovati pri regulaciji, da jo lahko zagotovijo pod svojimi pogoji. Ti pogoji pa v ospredje najbrž ne postavljajo človekovih pravic in problema masovnega nadzora.

Bati se je treba korporacij, ki se postavljajo v vlogo vlad!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.