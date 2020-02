Dušan Keber: »Kot pred 15 leti so zmagali pritiski zavarovalnic in pogledi bogatih«

IZJAVA DNEVA

"Zavarovalniški lobi je gotovo eden pomembnih razlogov, da zakon ni uspel. Drugi razlog pa je nagonsko nasprotovanje, da bi tisti, ki imajo v rokah moč odločanja, sami na koncu plačevali več kot revni. Nikakor nočejo privoliti v to, da bi bili bogati bolj obremenjeni, čeprav bi bilo to pravičneje."

"Ukinitev dopolnilnega zavarovanja, ki sem jo sprožil pred 15 leti, je merila na to, da se odpravi krivično financiranje zdravstvenega sistema, gre za preprosto nalogo, da pol milijarde evrov, kar državljani danes že tako ali tako plačujejo, spremenimo v pravičnejšo obremenitev teh istih državljanov ... Popolna neresnica oz. groba laž je, ko nekdo trdi, da je to težko ali nemogoče narediti oz. da se bodo zaradi tega znižale plače, da bo ogrožena konkurenčnost gospodarstva itd. Saj bi vendar isti državljani še vedno plačevali enak denar in mimogrede, če bi revnim ostalo kaj več, bi se kupna moč prebivalstva dvignila, kar gospodarstvu koristi."

(Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje o razlogih, zakaj znova ni uspela ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so po njegovem mnenju enaki kot pred 15 leti; via MMC RTV SLO)

