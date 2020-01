Jelinčiču grozi kazen zaradi nošenja vojaške uniforme v parlamentu

Inšpektorat za obrambo bo ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi

© Večer / Državni zbor / RTVSLO

Predsednik SNS in poslanec Zmago Jelinčič je v torek na seji državnega zbora o slovenski meji, njeni zaščiti in migrantih govoril v uniformi Slovenske vojske, kar je tudi sam priznal, ko je v dvorani s svojo opravo nasmejal nekatere prisotne poslanske kolege. "In to bo zdaj prepovedano in ni rečeno, da me minister za notranje zadeve ne bo dal aretirati, ker bom šel ven v uniformi, ki spominja na vojsko, ki lahko neti sovraštvo, ki lahko dela zgago v državi in tako naprej," je pripomnil.

Predsednika SNS notranji minister ni dal aretirati, bo pa Jelinčiča zagotovo obravnal inšpektorat za obrambo, ker naj bi oblekel uniformo Slovenske vojske. Zakon o obrambi je v 41. členu namreč jasen: nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski, globa za takšno kršitev pa znaša 417,29 evra.

"Nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski," piše v 41. členu zakona o obrambi.

Kot so za časnik Večer sporočili z obrambnega ministrstva, bo inšpektorat kot pristojni prekrškovni organ navedeni primer domnevne kršitve zakona obravnaval. "Inšpektorat bo ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi, v kolikor bo nedvoumno ugotovljena kršitev," so za Večer navedli na ministrstvu.

Po poročanju časnika pa je inšpektorat za obrambo v zadnjih petih letih izrekel zgolj eno takšno globo, in sicer zgodovinarju in podporniku SDS Jožetu Dežmanu, ki je pred sodiščem na enem od shodov Odbora 2014 paradiral v vojaški uniformi.