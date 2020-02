Ljudmila Novak: »Če kdo škoduje desnici, potem je to večni predsednik SDS Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"Če kdo s svojimi destruktivnimi ravnanji in neprimernimi tviti škoduje desnici, potem je to prav večni predsednik SDS. To se je v vsej njegovi politični zgodovini že večkrat pokazalo. Najprej s spotikanjem predsednika prve slovenske vlade Peterleta, potem s predčasno razpustitvijo Demosa, kar je pripeljalo do hitre vrnitve levice na čelo države. Tudi leta 2013, ko je zaradi korupcijskega škandala padla desna vlada, največjo odgovornost za to nosi prav on. Če bi gospod Janša takrat pokazal zavezanost k demokratičnosti in želji po desni vladi, bi kot predsednik vlade odstopil in prepustil svoje mesto komu drugemu iz svoje stranke, s čimer bi tedanja desnosredinska vlada obstala. In ne nazadnje je gospod Janša zaradi svoje destruktivne drže zamudil priložnost za sestavo močne vlade tudi po zadnjih državnozborskih volitvah. Sploh pa, zame ni najbolj kredibilno, ko vrednote in stališča krščanskih demokratov EPP kritizira nekdo, ki je v svojem političnem delovanju naredil ves mavrični prehod, od skrajno leve do skrajno desne pozicije."

(Evropska poslanka Ljudmila Novak o tem, da je Janez Janša tvitnil, da prav ona škoduje Novi Sloveniji (NSi) in desnici, podpredsednik državnega zbora Jože Tanko pa je dejal, da je nekdanja predsednica NSi kmetica na politični šahovnici; v intervjuju za Večer)