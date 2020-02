Kaj imata skupnega Šarec in Salvini?

Danes je nov dan

Avgusta 2019 je desni populist Salvini zakuhal politično krizo v Italiji. Salvini je bil zaradi visoke popularnosti prepričan, da mu bodo predčasne volitve prinesle boljši izkupiček, ljudstvu pa je zagotovil, da bo tako lažje izpolnil svoje obljube. Izsilil je odstop premiera Conteja, javnost in politika pa sta se v naslednjih mesecih ukvarjali z reševanjem politične krize in sestavljanjem nove koalicije.

Pred dnevi je odstopil premier Šarec, ki je zajamral, da ima premalo moči in poklical populus, da mu na predčasnih volitvah nameni več glasov, ker bo le tako lahko izpolnil potrebne reforme.

Medtem ko vsi seštevamo glasove in čakamo na odločitev insta predsednika, so poslanci gladko zavrnili ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Tudi na področju stanovanjske problematike ni bilo storjenega nič, da o (ne)naslavljanju okoljskih problemov, žici na meji in utapljanju beguncev v Kolpi ali pošiljanju ljudi nazaj v eritrejsko diktaturo niti ne govorimo.

Veliko besed za malo dejanj!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.