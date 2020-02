»To, da si malo simpatičen, malo pošten in malo naš, je premalo, da bi bil lahko tudi dober politik«

IZJAVA DNEVA

"To, da si malo simpatičen, malo zabaven, malo naiven, malo pošten in malo naš, je veliko premalo, da bi bil nekdo lahko tudi dober politik in vsaj po malem tudi državnik. Ker je bil odstop predsednika vlade uvertura v začetek nove sezone slovenske impro lige, si to spoznanje velja zapomniti."

(Miran Lesjak, odgovorni urednik Dnevnika v prilogi Objektiv)