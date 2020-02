Ksenofobni virus

Panika in z njo povezani ksenofobni izpadi, ki spremljajo izbruh koronavirusa, se morda širijo hitreje kot virus sam. Prebivalci Kanade in Avstralije, ki so azijskega rodu, se soočajo z rasističnimi incidenti, podobno je tudi v Evropi: ponekod v Italiji starši ne pošiljajo otrok v šolo, če imajo sošolce kitajskih korenin, v Parizu azijskim restavracijam naglo upada promet, v Budimpešti pa so vietnamske trgovine na vrata obesile znake z napisom ''Mi smo Vietnamci''.

Olje na ogenj uspešno prilivajo tudi mediji z razlagami, da je za izbruh virusa kriva kitajska kultura (drugačni higienski standardi in ''čudna hrana'', ki jo tam jedo).

Podobne reakcije so z Zahoda, kjer je bacilofobija del kolonialistične zapuščine, prihajale tudi ob drugih epidemijah: ptičji gripi, eboli in virusu HIV. Raziskave potrjujejo, da nas strah pred bacili dela ksenofobne, a ne pozabimo, da se zaradi ksenofobije "tujih bolezni" tudi bolj bojimo in jih obravnavamo drugače. Slovenija žal ni nobena izjema.

