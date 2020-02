»Noben moški nima pravice, da žensko sili, da nosi pokrivalo«

IZJAVA DNEVA

"Nadeti si pokrivalo v islamu pomeni dati in pridobiti spoštovanje. Zato je ruta, ki jo nosim, zame simbol spoštovanja, dostojanstva in skromnosti. Tako moški kot ženska morata nositi skromna oblačila. Nekateri so mi rekli, da nosim hidžab, ker hočem na druge prenesti svojo vero. A jaz ga nosim, da imam dober odnos z Bogom in upoštevam nauke islama."

"Noben moški nima pravice, da žensko sili, da nosi pokrivalo. A na žalost taki primeri obstajajo in nekatere ženske so v to prisiljene, seveda tega ne zanikam, vendar islam tega ne uči, in tudi moja izkušnja je drugačna."

(Maha Ahmad, ki dela za islamsko skupnost Ahmadija, ki je pri nas registrirana kot društvo za informiranje o islamu, v intervjuju na MMC RTV SLO)