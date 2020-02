Staranje prebivalstva zakriva uspehe

Ob svetovnem dnevu boja proti raku

Radioterapija pride v poštev pri več kot polovici vseh vrst raka. Na sliki obsevanje glave na Onkološkem inštitutu.

© Borut Krajnc

Rak se zaradi hitrega staranja prebivalstva in napredka na področju preprečevanja drugih vzrokov smrti počasi, a zanesljivo prebija na prvo mesto med vzroki smrti v Sloveniji. Pri moških se je to, glede na najnovejše podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Onkološkega inštituta, ki so jih predstavili ob današnjem svetovnem dnevu boja proti raku, že zgodilo. Po podatkih registra raka, ki je med najstarejšimi in najbolj temeljitimi na svetu, je v Sloveniji v letu 2016 na novo z rakom zbolelo 15.072 ljudi, kar pomeni, da so vsakih 35 minut postavili novo diagnozo raka.

Čeprav za rakom umre vse več ljudi, postajamo v spopadanju s to boleznijo vse boljši. Zdravniki znajo danes pozdraviti številne oblike raka, ki so še pred desetletjem pomenili smrtno obsodbo, rak pa se v veliko primerih spreminja v kronično bolezen, ki jo je mogoče obvladovati.

Revolucionarne terapije s CAR-T celicami, kjer zdravniki iz krvi bolnika izločijo T-limfocite, jih gensko spremenijo, da znajo prepoznati rakave celice, jih namnožijo in vrnejo bolniku, je bil denimo nedavno deležen tudi prvi slovenski bolnik.

Slovenija ima zelo razvite presejalne programe za zgodnje odkrivanje nekaterih vrst raka. Sistematično odkrivanje in odstranjevanje predrakavih sprememb denimo že vpliva na zmanjšano incidenco rakov na materničnem vratu in debelem črevesju.

Ima pa zgodnje odkrivanje tudi svojo temno stran. Zdravniki na ta način namreč odkrijejo tudi veliko število nenevarnih rakov, ki za časa življenja bolniku ne bi povzročali nikakršnih težav. A ker nenevarnih še ne znamo ločiti od nevarnih rakavih sprememb, tudi oni po nepotrebnem postanejo onkološki bolniki, z vsemi neprijetnostmi vred.

