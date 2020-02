Janša in stara slava

"Bilo je 27. junija 1991 zvečer, v najbolj kritičnem času vojne za samostojno Slovenijo, ko smo ostali sami, a neuklonljivi," je zapisal večni predsednik SDS

Janševa sponzorirana objava na Facebooku

© Facebook

Predsednik SDS Janez Janša se vsem na očeh pripravlja na predčasne volitve ali pa na sestavo nove koalicije, saj javnost opozarja na svojo preteklo slavo. Objavo na Facebooku je namreč kar denarno sponzoriral, tako da je vidna širšemu delu uporabnikov, tudi tistim, ki mu ne sledijo. Oglas je naslovil z velikimi tiskanimi črkami DOKUMENT ZGODOVINE! ter dodal povezavo na oddajo, ki je po njegovem "30 let ostala neponovljena".

"Bilo je 27. junija 1991 zvečer, v najbolj kritičnem času vojne za samostojno Slovenijo, ko smo ostali sami, a neuklonljivi! Pomembno tudi za razumevanje kasnejših SLO-HR odnosov," je zapisal.

"Od stare slave se ne da živeti 30 let."

Sodeč po komentarjih pod objavo, pa so Janševo spregledali številni državljani. Eden od njih je zapisal sledeče: "Spoštovani, od stare slave se ne da živeti 30 let, v družbi, ki misli sama sebe. In če se da, me prosim odstranite iz tozadevnih sponzoriranih objav. Hvala."

diIr3SQmUFo