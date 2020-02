Groba gripa

Slovenija je med vsemi evropskimi državami trenutno najbolj na udaru zaradi gripe. Najbolj zbolevajo otroci. Čas je, da jim ponudimo brezplačno cepljenje.

Univerzitetni klinični center v Ljubljani

© Uroš Abram

Letošnja sezona gripe naj bi po napovedih strokovnjakov v kratkem dosegla vrhunec. V preteklih tednih je dodobra zdesetkala številne šole in vrtce, v nekaterih oddelkih je manjkala tudi več kot polovica otrok. »To lahko naredi samo gripa,« pravi strokovni direktor Pediatrične klinike in infektolog dr. Marko Pokorn, ki jo označuje za idealno biološko orožje. V lekarnah je začelo primanjkovati najbolj uporabljanih zdravil za zniževanje telesne temperature pri otrocih. Zdaj naj bi bili na vrsti še starši in stari starši, ki so na vse te bolne otroke pazili.

