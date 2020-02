Vzajemnokracija

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjamo že več kot 15 let. Nekje na tej poti so zavarovalnice ukinile demokracijo.

Nova predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec je zatrjevala, da je stranka trden del Šarčeve vlade. Toda v odločilnem trenutku so tudi njeni poslanci odrekli podporo vladni noveli, ki bi odpravila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pivčeva je sicer vsaj znanka predsednice nadzornega sveta Vzajemne Aleksandre Podgornik.

© Borut Krajnc

Osemnajstega decembra se je v Ljubljani zbrala skupina izbrano urejenih in že na prvi pogled uglednih ljudi; sestavljali so jo štirje moški in ena ženska. Dobili so se že zjutraj, lahko si predstavljamo, da so se najprej sestali na kavici v kavarni Maximarket ter še zadnjič uskladili stališča in izpilili svoje predstavitve. Nato so se odpravili proti svojemu cilju – poslopju državnega zbora, kjer jih je čakala vrsta sestankov s predstavniki in predstavnicami slovenskega ljudstva. Gospodje in gospa so imeli pred seboj odgovorno nalogo: preprečiti sprejem zakona, s katerim je želela vlada Marjana Šarca ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

