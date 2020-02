Doktor za mlatenje prazne slame

Nekdanji notranji minister Gorenak je opit od moči, ki si jo obetajo v SDS

Nekdanji policist, poslanec in minister Vinko Gorenak

© Borut Krajnc

Gorenak je – tako kot precej članov njegove stranke SDS, s predsednikom Janezom Janšo vred – znan po nepremišljenih in nestrpnih izjavah, ki jih trosi po Twitterju. Po padcu Šarčeve vlade je začel tempo stopnjevati. Tako je poslancu stranke SAB Marku Bandelliju, ki je Janševo stranko kar prek družabnega omrežja spraševal, ali bo nadaljevala začeto delo pri infrastrukturi, vehementno svetoval, naj pošlje »vljudno pismo JJ« – pri tem pa ga je opozoril, da »je tam sedaj gneča in ne vem, kdaj boste na vrsti«. Nobenega razloga ni, da bi dvomili o resničnosti Gorenakovih besed.

Nato je znova skušal pritegniti pozornost z odzivom na tvit znane LGBT-aktivistke, pravnice in predavateljice na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) Barbare Rajgelj; ta je opozorila, da bo morebitna Janševa vlada pač »skrajno desna vlada. V Evropi edina poleg madžarske.« To je dejstvo, podprto s številnimi argumenti o Janševih prijateljskih in poslovnih povezavah z madžarskim avtokratom Viktorjem Orbánom, predvsem pa z njegovimi izbruhi sovraštva in skrajnega nacionalizma. A ker Janšev potrčko Rajgljevi ni mogel oporekati z nasprotnimi argumenti, se je zatekel k pavšalizmom – in tvitnil, da je »to z omejenega vidika FDV logično, širše evropsko pa ne. FDV je treba preprosto ukiniti in v SLO bo veliko manj težav.«

To ni prvič, da se v SDS spravljajo na ljubljansko FDV. Kar je razumljivo, humanizem in družboslovje sta največja sovražnika demagogov, saj osmišljata skupnost in razmerja v njej ter razkrinkavata oportuniste in skrajneže.

Takšno družboslovje je za desničarje nesprejemljivo – nimajo pa težav z zasebnimi družboslovnimi fakultetami, ki jih vodijo stranki (nekoč) zvesti kadri, recimo Peter Jambrek in Dimitrij Rupel, in ki so koncesije po politični liniji dobile v času Janševe vlade. Te ustanove delujejo po nižjih izobraževalnih in strokovnih standardih, zanimanje za njihove programe je precej manjše kot za programe FDV, nekatere ne dosegajo več niti predpisanih standardov za državno koncesijo. Pa vendar Gorenaka in prijateljev te kumrovške šole ne motijo.

Na Univerzi v Ljubljani se na Gorenakovo podtikanje sploh ne ozirajo. »Kot je razvidno, gre za politična in osebna obračunavanja, ki z Univerzo v Ljubljani nimajo nič skupnega,« so sporočili.

Ko skrajni desničarji pljuvajo po FDV, pljuvajo po sebi. Med diplomanti te ljubljanske fakultete je več pomembnih članov SDS, na čelu z najpomembnejšim Janezom Janšo. Poleg njega se z diplomo FDV ponašajo še Žan Mahnič, Branko Grims, Milan Zver, Tomaž Lisec ... Seveda pa med temi kadri ne najdemo doktorja Gorenaka; ta si je naziv pridobil na kranjski Fakulteti za organizacijske vede. Ni odveč omeniti, da je Gorenakov mentor Milan Pagon njegov stari soborec iz policije in z ministrstva za notranje zadeve, je pa tudi blizu stranki SDS. Tako kot Pagonov brat Andrej, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo.

Vinko Gorenak je sicer doktoriral leta 2003. Njegov doktorat nosi naslov Vpliv managerjev na uspešnost policijskih organizacij.