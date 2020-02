Umrl kitajski zdravnik, ki je prvi opozarjal na koronavirus

O njem in njegovi zgodbi smo ravno včeraj na spletni Mladini objavili obsežen članek

Kitajski zdravnik Li

© Twitter

Več svetovnih medijev je včeraj poročalo, da je umrl kitajski zdravnik Li Wenliang, ki je že decembra prvi opozarjal na koronavirus, toda tekom dneva so iz Kitajske sporočili, da je še živ, a da je res v kritičnem stanju. Proti koncu dneva pa so v bolnišnici, po tem, ko so ga z oživljanjem nekaj časa ohranjali pri življenju, le potrdili zdravnikovo smrt.

Ko je Li Wenliang tudi ostale zdravnike opozoril na virus, ga je kmalu obiskala policija in ga obtožila, da širi lažne govorice. Skupno je bil sicer eden od osmih ljudi, ki so jih preiskovali zaradi širjenja laži in panike.

O kitajskem zdravniku smo ravno včeraj na spletni Mladini objavili obsežen članek, ki si ga lahko preberete na tej spletni povezavi. >>