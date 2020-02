»Ljubljana je mesto heroj in tu spomenikov domobrancem ne bo«

IZJAVA DNEVA

"Nikoli ne bomo dovolili postavljati spomenikov ali obeležij izdajalcem slovenskega naroda. Domobranci so sodelovali s fašisti in nacisti, ki so največje zlo 20. stoletja. Partizani na drugi strani so sodelovali z zavezniki in skupaj premagali to zlo. Ljubljana je mesto heroj in tu spomenikov domobrancem ne bo."

(Ljubljanski župan Zoran Janković v odgovoru Jožetu Dežmanu, vodji vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, glede ureditve vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu v časniku Dnevnik)