Nina Maurovič, LMŠ: »Ko so nam pojasnili, kako se bo po novem delalo, sem takoj dala odpoved«

IZJAVA DNEVA

"Petnajst let nazaj je časopis, kjer sem bila novinarka, menjal lastništvo. Na uredniškem sestanku so nam zelo neposredno pojasnili, kako se bo po novem delalo. Jaz sem takoj dala odpoved, kolegi pa so na kavi pokomentirali "bomo pač obrnili plašče" ... "

"Sama nisem nikoli imela težav z odhodom iz okolij in situacij, ki so skregane z mojimi stališči in vrednotami, sem imela pa jasno mnenje in veliko težavo z ljudmi, ki "obračajo plašče". In petnajst let kasneje ni nič drugače."

(Poslanka LMŠ Nina Maurovič na Facebooku o svojih novinarskih časih)