Keith Richards: »Opustiti kajenje cigaret je težje kot opustiti heroin«

IZJAVA

"Opustiti heroin je pekel, vendar kratek pekel. Cigarete so pa enostavno vedno zraven in to počneš že od nekdaj. Vzameš jih v roke in jih prižgeš, ne da bi sploh razmišljal."

"Trde droge sem opustil. Spijem nekaj vina ob hrani. Ali pivo, dve."

(Keith Richards, neuničljivi kitarist glasbene zasedbe The Rolling Stones, je za revijo Mojo spregovoril o opuščanju odvisnosti. Med drugim je razkril, da se trudi prenehati kaditi.)