Ministrica Ksenija Klampfer odstopila z mesta podpredsednice SMC in izstopila iz stranke

Ministrica za delo je zaključila zgodbo s Počivalškovo stranko

Ksenija Klampfer, ministrica za socialo, in Marjan Šarec, premier, ki je odstopil ... lani, ko je bila vladna koalicija še delujoča.

© Borut Krajnc

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer, ki kljub padcu vlade še vedno opravlja tekoče posle, je odstopila z mesta podpredsednice stranke SMC in izstopila iz stranke. Izstop iz stranke se je zgodil ob robu pogovorov o sestavi morebitne nove vlade, v katerih sodeluje tudi stranka SMC, ki jo vodi Zdravko Počivalšek.

Kot je razvidno iz pisma predsedniku stranke Počivalšku, ki ga je ministrica danes posredovala medijem, se je za izstop odločila zaradi nezadovoljstva in nestrinjanja z vodenjem stranke. V zapisu predsedniku SMC je izpostavila, da je vedno verjela, da so rezultati dela tisto, kar politiku daje verodostojnost, s katero lahko stopi pred ljudi. Dodala je, da je s svojo ekipo kljub manjšinski vladi uspešno zaključila številne projekte ter med drugim navedla ohranitev socialne varnosti, dvig minimalne plače, dvig materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter starševskega dodatka, ustavitev padanja pokojnin, dvig odmernega odstotka in druge ukrepe na trgu dela.

"Bolj od dela v SMC šteje populizem."



Ksenija Klampfer

"Najin pogovor tistega jutra, tik pred odstopom predsednika vlade, je razkril marsikatero pomanjkljivost v delovanju stranke," je zapisala v pismu Počivalšku. Po njenih besedah je pogovor razkril tudi, da delo ni cenjeno in da bolj od dela šteje populizem.

Več sledi ...