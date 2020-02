Počivalšek obsežno odgovoril Kseniji Klampfer, Cerarju pa namenil zgolj dva stavka

Objavljamo odziv predsednika SMC Zdravka Počivalška na pismi Ksenije Klampfer in Mira Cerarja. Prva je iz stranke izstopila, drugi je izrazil nestrinjanje glede morebitnega koalicijskega paktiranja z Janševo SDS.

Zdravko Počivalšek

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek obžaluje odločitev Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v odstopu, da izstopi iz stranke, je zapisal v javnem pismu. Ta odločitev, pravi, ga preseneča, zlasti v luči tega, da je Klampfer pred tremi meseci postala podpredsednica stranke. "Res so se politične okoliščine v zadnjih tednih precej spremenile, vendar to vodstva stranke ne bi smelo odvezati odgovornosti do svojih volivk in volivcev ter do iskanja rešitev v dobro države," je poudaril. Kseniji Klampfer, ki sicer še vedno opravlja tudi tekoče posle ministrice za delo, družino in socialne zadeve, je Počivalšek namenil večino besed v javnem pismu, svojemu predhodniku na mestu predsednika SMC Miru Cerarju pa zgolj dva stavka. Ob tem je smiselno poudariti, da je Ksenija Klampfer stranko SMC zapustila, Cerar pa v njej, kljub temu, da je dejal, da z Janševo SDS ne bi sklepal koalicije, ostaja.

Dejstvo, da je Ksenija Klampfer svojo odločitev skorajda sočasno sporočila predsedniku SMC in medijem, najbrž razgalja pravo ozadje njene odločitve, to je popuščanje pod težo javnega pritiska na SMC, da svoje prihodnje politične odločitve podredi interesu drugih strank, je v javnem odzivu zapisal Počivalšek.

"Razumljivo je, da imamo različne poglede na nastalo situacijo in na prihodnje delovanje tako stranke kot države. Vendar bi bilo prav, da se o tem pogovorimo. Loputanje z vrati je hipno res lahko všečno, a obenem politično nezrelo," je dodal in zatrdil, da dosežke ministrice cenita tako stranka kot njen predsednik, kar naj bi ji Počivalšek večkrat tudi osebno povedal.

"Ocena politične situacije, kot jo je v pismu izrazila mag. Klampfer, je po mnenju predsednika stranke pomanjkljiva in ne temelji na dejstvih, ampak površni nabirki pol- in neuradnih informacij. Naj ponovimo: SMC je v zvezi s trenutnimi političnimi razmerami sprejela samo dve odločitvi, in sicer: da se bo pogovarjala z vsemi, ki bodo nakazali izvedljive ideje o oblikovanju morebitne nove vlade in da se z odstopom predsednika vlade pripravlja na morebitne nove predčasne volitve."



Zdravko Počivalšek, predsednik SMC

Učinki ukrepov, za katerimi je stala in se osebno močno izpostavila, so in bodo vidni še dolgo potem, ko vlada, katere del je, ne bo več delovala, je dodal: "Mnoge je lahko izpeljala zato, ker je imela za seboj politično zaslombo tudi v lastni stranki. Trditi drugače je nepošteno."

Predsednik stranke trdi, da je pozorno prebral očitke Ksenije Klampfer na račun vodenja stranke. "Stranka modernega centra je bila in ostaja v nečem zelo liberalna: v strpnosti do različnih stališč. Vedno so bili v stranki različni pogledi na vprašanja in izzive. Tudi sedaj, ko je po odstopu predsednika vlade ves politični prostor potisnjen v navidezno nujo po sprejemanju rokohitrskih odločitev, je tako. Ne predsednik ne vodstvo stranke si ne domišljata, da bo do dokončne odločitve stranke o tem, kako naprej, vodila pot miselnega enoumja in podleganja koristoljubnim argumentom," je zapisal v javnem odgovoru.

V tem oziru predsednik stranke razume tudi pismo ustanovitelja in prvega predsednika stranke dr. Mira Cerarja. Kot izraz lastne volje in mišljenja, do katerih ima v SMC vsakdo vso pravico, je poudaril.

V trenutkih, kakršni si sledijo po odstopu predsednika vlade, šteje, če si znajo ljudje zaupati in svoje pomembne poteze sporočati v odprtem pogovoru, je prepričan. To je po njegovem ključ do uspešnega dela skupine in skupnosti.

"Javno dopisovanje k temu ne koristi. Koristi pa pogovor. Tega se predsednik stranke dobro zaveda, zato ob številnih obveznostih v službi, zadnje tedne vse svoje proste ure preživlja s člani strankinih odborov po vsej Sloveniji. Na te pogovore je bila vabljena tudi mag. Klampfer. Ali se je vabilu odzvala, ve najbolje sama," je sklenil Počivalšek.