SDS Šarcu grozi s tožbo

Janševa stranka zahteva, da premier v odstopu Marjan Šarec prekliče svoje izjave

Objava Marjana Šarca na Facebooku

© Facebook

Skrajno desna stranka SDS je predsedniku vlade v odstopu prek svojih odvetnikov poslala dopis z zahtevo o preklicu izjav. Če Marjan Šarec tega ne bo storil, so v Janševi stranki zagrozili s tožbo.

Izjava, ki SDS ni bila všeč, naj bi se zgodila 31. januarja letos na nacionalni televiziji, ko naj bi Šarec o SDS dvakrat v istem dnevu izrekel sledeče: "S tako stranko je težko sodelovati, ki pač izvaja metode, kakršne pač izvaja. Se pravi sovražni govor, potem se tudi financira iz Madžarske ..."

"Prejel sem "prijazno" pismo s strani odvetnika stranke SDS. Pravi, da sem nedostojno govoril o stranki in da bom prejel tožbeni zahtevek, če se ne opravičim. No, se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno. Ne nazadnje (še) živimo v svobodni državi."



Marjan Šarec, premier v odstopu

Šarec se je na to že odzval, ko je na Facebooku objavil odvetniško pismo stranke SDS in ga pospremil s sledečim zapisom: "Prejel sem "prijazno" pismo s strani odvetnika stranke SDS. Pravi, da sem nedostojno govoril o stranki in da bom prejel tožbeni zahtevek, če se ne opravičim. No, se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno. Ne nazadnje (še) živimo v svobodni državi. Je pa lepo izražena prihodnost s tem pismom, če bo sestavljena vlada stranke SDS. Me pa očitno že vidijo v opoziciji, glede na to, da so mi poslali na elektronski naslov Državnega zbora. Želja po oblasti je močna."

Odvetniško pismo, 1. del

© Facebook