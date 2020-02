»Celibat je lažje živeti v redovni družini, kot pa sam«

IZJAVA DNEVA

"Jaz ne govorim o odpravi celibata. S tem bi pravzaprav posegal v svobodo ljudi. Zakaj bi ga odpravili? Celibat je zagotovo dobra stvar, to ni vprašanje. Tudi zase vem, da bi vse, kar sem naredil v svojem življenju, težko zmogel, če bi imel ob sebi družino. Vsekakor bi ob tem trpela tako žena kot otroci. Če sem sam, ko pridem zvečer domov, lahko premislim o tem, kar sem delal čez dan, in tudi sicer se lahko povsem posvetim svojim nalogam v cerkvi. Če nimam družine, v kateri obstaja vrsta odnosov, moram iskati odnos do Boga. Zagotovo je celibat lažje živeti v redovni družini, kot pa sam."

(Jože Marketz, koroški Slovenec in novi škof krške škofije v Avstriji, o celibatu v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)