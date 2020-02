Je Slovenija lahko še naprej brez vizije?

Ob 30. obletnici države bo okrogla miza, na kateri bodo sodelovali Milan Kučan, Jože Damijan, Bogomir Kovač in Dušan Plut

© Tomaž Lavrič

V četrtek, 13. februarja, ob 17. uri bo v atriju ZRC SAZU okrogla miza o tem, ali je lahko Slovenija še naprej brez vizije. Na pogovoru, ki ga bo vodil urednik Mladine Grega Repovž, bodo sodelovali ekonomista dr. Jože Damijan in dr. Bogomir Kovač ter ekolog dr. Dušan Plut. Uvod v razpravo pa bo imel nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

"Politične, gospodarske in podnebne spremembe so v zadnjih 30 letih svet, v katerega je rasla mlada država Slovenija, obrnile na glavo. Verjeli smo v demokracijo, pa jo lahko načne že internet in povzroči vzpon populistov. Zdelo se je, da bomo politično in gospodarsko varni v Evropski uniji, a ta je danes plaha ptica v mednarodni politiki in se tudi znotraj svojih meja ne upa soočiti ne z rasizmom ne s skrajneži. Fašizem se je zdel del zgodovine, a danes izjave, ki jih 50 let ni upal nihče izgovoriti, postajajo del javne govorice, v kateri imajo misleci vse manj vloge in moči," so v opisu dogodka zapisali organizatorji, društvo Forum 21.

"Politične, gospodarske in podnebne spremembe so v zadnjih 30 letih svet, v katerega je rasla mlada država Slovenija, obrnile na glavo. Verjeli smo v demokracijo, pa jo lahko načne že internet in povzroči vzpon populistov. Zdelo se je, da bomo politično in gospodarsko varni v Evropski uniji, a ta je danes plaha ptica v mednarodni politiki in se tudi znotraj svojih meja ne upa soočiti ne z rasizmom ne s skrajneži."

"V treh desetletjih je postala Kitajska država, ki se je bojijo velesile in velja za zadnji krik mode med kapitalističnimi modeli držav. Gospodarstvo se je izjemno spremenilo: še včeraj je bila prva zapoved prosti trg, danes pa apologetske države prostega trga in globalizacije uvajajo carine, sprejemajo zaščitne zakone in se zapirajo pred zunanjim svetom. Mi pa smo, žal, vmes z razprodajo premoženja postali bolj ranljivi in bolj odvisni od zunanjega sveta, kot smo bili leta 1991."

"Leta 1990 si tudi nismo mislili, da bo 30 let kasneje obstajala šanghajska regionalna ekonomska organizacija, ki jo bodo tvorili Iran, Kitajska in Rusija. Vmes se je uresničilo tisto, kar so že ob nastanku slovenske države opozarjali ekologi: danes čutimo podnebne spremembe in imamo zelo malo časa, da spremenimo svoj način življenja in gospodarski sistem. A ves čas so nam govorili, da ne smemo razmišljati o viziji razvoja in prihodnosti, ker je to vendar čas globalne ekonomije in prostega trga. Da, preživeli smo izjemno hudo krizo, ki jo je povzročil neoliberalni kapitalizem, a že pozabljamo, kje so ležali razlogi zanjo. Je torej končno čas, da tudi Slovenija razmišlja zunaj štiriletnih obdobij med volitvami in oblikuje razmislek o svoji prihodnosti? Kako do njega? Kaj sploh je ta vizija in kako so jo oblikovali drugje?" se sprašujejo snovalci četrtkove okrogle mize.