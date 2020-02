Borut Pahor: »Nekaj trenutkov, več kot običajno, sva si ostala v objemu«

IZJAVA DNEVA

"Hrvaška predsednica in prijateljica Kolinda Grabar-Kitarović je izbrala Slovenijo za zadnji, poslovilni, obisk pred iztekom njenega mandata. To je bilo najino 39. srečanje. Zato je bilo slovo še toliko bolj čustveno, objem pa prav poseben. Nekaj trenutkov, več kot običajno, sva si ostala v objemu. To je bilo iz srca. V petih letih sva bila skupaj v dobrem in slabem. Srečno Kolinda!"

(Borut Pahor, predsednik republike, se je v skoraj ljubezenskem zapisu na svojem profilu na Instagramu poslovil od svoje hrvaške predsedniške kolegice Kolinde Grabar-Kitarović)