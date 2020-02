Razmislek ob odprtju ljubljanske džamije

Danes je nov dan

Javnost je prejšnji teden razburilo sporočilo Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, v katerem so zapisali, da zaradi gneče udeležba žensk na petkovi (džuma) molitvi "ni predvidena". V muslimanski tradiciji to sicer ni nič nenavadnega: na pogrebih ob grobovih denimo vedno molijo le moški, ženske pa ostanejo doma ali stojijo ob strani.

Sporočilo je v kontekstu zahodnega liberalizma brez dvoma nazadnjaško, tradicija, na kateri sloni, pa diskriminatorna. Smo prvi, ki se podpišejo pod sistematsko obsojanje vseh podobnih tradicij, kar pa ne pomeni, da se nam ne zdi narobe, da mediji zgodbe ne znajo postaviti v kontekst in tako nekritično razpihujejo sovraštvo do že itak totalno osovražene manjšine.

To, da ženske v krščanstvu denimo lahko gredo v cerkev in tam mrmrajo molitvice, še ne pomeni, da je njihova sistemska vloga v religijski skupnosti boljša: so kuharice in čistilke, opravljajo nevidna dela, da se lahko gospod župnik osredotoča na Boga.

Dol z vsemi šovinističnimi tradicijami!

