Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

En Rom manj

V človeka nevrednih razmerah v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici je umrl dvomesečni otrok. Kdo vse bi se ob tem moral počutiti kriv?

Oče Kemi Brajdič na grobu nesrečnega Amadeja, ki je umrl v starosti dveh mesecev zaradi nezdravljene pljučnice.

V romskem naselju Goriča vas pri Ribnici živi okoli 80 ljudi, staro in mlado, predvsem veliko slednjih. Številni izmed njih, tudi starejši, tam živijo že vse svoje življenje. Ko so se pred več kot tremi desetletji tam rodili ali se tja preselili, v naselju ni bilo ne vode in ne elektrike ali sanitarij. Danes dejansko ni nič drugače. In v teh razmerah je nekaj dni pred novim letom, v bivališču, ki bi ga težko označili za barako, zaradi nezdravljene pljučnice umrl dvomesečni romski otrok, ki ga je potem po telesu pogrizla podgana.

