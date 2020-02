Grozeča prikazen

Danes je nov dan

Bernie Sanders je s torkovo zmago v New Hampshiru na dobri poti, da osvoji demokratsko nominacijo za letošnje ameriške predsedniške volitve. Ankete napovedujejo, da bo ob Bidenovem nadaljnjem propadu slavil tudi v večini preostalih držav.

Vendar se na obzorju izjemno dinamične demokratske tekme riše nova nevarnost za priljubljenega demokratičnega socialista. Medijski mogotec in nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg, ki bo primarije prvih 4 držav kar preskočil, strmo pridobiva na rejtingih in v nekaterih nacionalnih anketah zaseda že 3. mesto.

Njegova nekonvencionalna kampanja temelji na umetnem ustvarjanju kredibilnosti s pomočjo oglaševanja, za katerega je miljarder do zdaj zapravil že astronomskih 350 milijonov ameriških dolarjev. Demokratska stranka je zanj že spremenila pravila debat, mnogi pa predvidevajo, da je njegova kandidatura poskus ustvarjanja razmer za t .i. izzvano konvencijo, kjer bi Bernieja lahko izrinili s pomočjo psevdodemokratičnega instrumenta superdelegatov.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.