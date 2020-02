»Tito je umrl prepozno«

"Tito je umrl prepozno. Če bi umrl prej, okoli leta 1970, bi morda obstajala možnost, da država preživi, saj so bile na oblasti bolj razsvetljene elite, ki so med seboj še govorile in ki ne bi dovolile vojne, kakršna se je zgodila. Toda, ker Tito ni umrl, je pa tiste elite odstavil, so se na Hrvaškem, v Srbiji in tudi v Sloveniji razvile velike frustracije oziroma prikrit nacionalizem."

(Sergej Flere, nekdanji profesionalni analitik v Zvezi komunistov Jugoslavije, ki je ob pomoči Rudija Klanjška nedavno izdal knjigo Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)