»Črni ponedeljek je bil, ko so vsi trije glavni dnevni časopisi na naslovnicah objavili isti oglas«

IZJAVA DNEVA

"Veš, da je nekaj narobe. A si rečeš, dobro, se zgodi. A čez čas se to ponovi, naslovnica spet nima novic, nima fotografij, ampak je zgolj oglas. Tedaj sem spoznal, da to ni enkratni dogodek, ampak postaja pravilo. In da kapital prevzema mesto novice. Prevzema mesto udarne naslovnice. Črni ponedeljek je bil, ko so vsi trije glavni dnevni časopisi na naslovnicah objavili črno-bel oglas trgovinske verige. Povozili, degradirali, zanemarili, ubili so dostojanstvo branže, novinarjev, fotografov, kolegov."

(Borut Krajnc, Mladinin fotograf, ki trenutno razstavlja v Galeriji Alkatraz; v časniku Večer)

PREBERITE SI TUDI: