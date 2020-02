Janez Janša: »Osla lahko našemite v konja, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji smo šli trikrat zapored na predčasne volitve, tudi četrte so blizu, po vsej verjetnosti, grem stavit s komerkoli, da bomo spet priča poizkusu podobnega vzorca … kljub arabskemu pregovoru, ki pravi, vi lahko osla našemite v konja, če to naredite dobro lahko to stvar celo prodate na sejmu, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati in poberejo stave, zatem pa mora miniti nekaj časa, da se lahko kaj podobnega ponovi."

(Janez Janša, predsednik SDS, v nagovoru ob 31. obletnici stranke v Murski Soboti)